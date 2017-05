Amazon Vidéo est désormais disponible en 4K sur Xbox One S

L’application Amazon Video sur Xbox One S vient de se mettre à jour et permet désormais de lire en 4K. La Xbox One S est la seule console qui permet à ses utilisateurs de lire des vidéos en 4K ou des disques en format Ultra HD Blu-ray pour le moment. Dans la foulée, Microsoft a annoncé que la Xbox One S allait désormais supporter les vidéos 4K d’Amazon vidéo. Parmi les shows disponibles en 4K sur le service d’Amazon on retrouve notamment Sneaky Pete, Bosch, The Grand Tour ou encore Man in the High Castle.

Microsoft semble être en avance sur Sony qui ne propose toujours pas de support 4K pour Amazon Video sur la PS4 Pro. À noter que Netflix, Hulu et Vudu (les deux derniers uniquement aux Etats-Unis) sont également disponibles en 4K sur la Xbos One S. La nouvelle version d’Amazon Video est disponible sur la Xbox One S dès à présent.



