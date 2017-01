En Suède, les ambulances pourront interrompre les radio des voitures

Les sirènes des ambulances peuvent être entendues d'assez loin. Néanmoins, certains automobilistes prennent parfois trop de temps à réagir. C’est notamment le cas des conducteurs qui écoutent la musique à fond. En Suède, à Stockholm, des étudiants ont mis au point un système qui permettrait d’éviter ce genre de problème. Le temps est crucial pour les ambulances en cas d’accidents et d’urgence. Dans un cas de vie ou de mort, chaque seconde compte et les automobilistes doivent tout faire pour laisser passer un véhicule d’urgence.

Le système permettrait aux ambulances d’interrompre les radios des automobilistes lorsqu’il y a une urgence. En plus de voir leurs fréquences radio interrompues, les automobilistes recevront un message d’alerte les prévenant qu’une ambulance n’est pas loin. Ce système permettra de fluidifier la circulation pour les ambulances et éviter les pertes de temps. Ce système ne nécessite pas d’outil ou de technologie à installer.Il suffit tout simplement que les automobilistes soient équipés du RDS (Radio Data System) qui est le système le plus répandu. Bien sûr, pour que les personnes puissent recevoir le message d’alerte, leurs postes de radio doivent être allumés. La Suède effectuera un essai de ce nouveau système avec certaines ambulances dès le premier trimestre.

