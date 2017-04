AMD Ryzen : jusqu'à 30 % plus performants avec des jeux optimisés

Les récents Ryzen 7 d'AMD sont aussi performants que les processeurs d’Intel dans la plupart des cas. C’est avec les jeux qu’ils pèchent. En cause, une optimisation des productions qui va depuis bien longtemps dans le sens d’Intel. AMD a fourni à Tom’s Hardware une version optimisée d’Ashes of the Singularity. Lors des tests suivants, les Ryzen 7 pouvaient gagner entre 7 et 30 % de performances en plus.

>>> AMD Ryzen : de 7 à 30 % plus performants avec des jeux optimisés