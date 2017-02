La vraie rivale de la NES Mini, c'est elle

Les amateurs de retrogaming et les collectionneurs compulsifs pourraient trouver leur bonheur dans cette console plus polyvalente que la NES mini. L’Analogue Nt mini propose en effet plus de 2000 titres et accepte les cartouches aux formats NES ou Famicom. En plus du design de son boîtier en aluminium, elle s’adapte aux téléviseurs modernes avec une sortie HDMI.

De nombreuses fonctionnalités

Peu de temps après sa sortie, ses créateurs ont commencé à récolter les suggestions des fans quant aux fonctionnalités à inclure dans la console. Certaines idées ont été retenues et l’entreprise a résumé les nouveautés dans cette vidéo.

Analogue Nt mini NSF Player - Akumajou Densetsu (Japanese Castlevania III)

Désormais, il est possible d’accéder au menu principal et de recourir aux cheat codes à tout moment. Et si la NES Mini propose une poignée de différentes options d’affichage, le Nt mini offre la possibilité de personnaliser à peu près chaque partie de l'image. Le joueur peut même utiliser une fonction de recadrage. Par ailleurs, la présence d’Hotkeys facilite la navigation. Ces raccourcis permettent d’accéder au menu principal, de régler la luminosité de l’écran, ou de mettre hors tension la machine avec de simples touches.

Ce ne sont que quelques fonctionnalités parmi d'autres, mais il faut dire qu’elles ont un prix. Les premières livraisons d’Analogue Nt mini ont commencé en janvier avec un tarif de 417 euros.

