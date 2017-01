Un ancien malware fait son retour sur Android

On croyait en avoir fini avec le malware HummingBad l’an dernier. Pourtant c’est une nouvelle variante baptisée HummingWhale qui a fait son apparition au sein de Google Play et qui aurait touché plus de 12 millions d’utilisateurs Android. C’est Check Point, un groupe d’experts en sécurité qui a fait la découverte et qui a tiré la sonnette d’alarme. L’année dernière, ils avaient également repéré l’existence d’HummingBad. Ce nouveau malware semble plus sophistiqué que son prédécesseur. Il aurait touché plus de vingt applications.



HummingWhale utilise des technologies de machines virtuelles pour installer des applications et faire afficher des publicités. C’est ainsi que le malware réussit à faire générer des revenus. L’année dernière, HummingBad avait réussit a générer 300 000 dollars par mois grâce à de la publicité frauduleuse. Le nouveau malware agit de manière très discrète sans même que les utilisateurs ne se rendent compte de quoi que ce soit. Il réussit en effet à installer de nombreuses applications frauduleuses sans même affecter la batterie du téléphone. De plus, HummingWhale réussit également a reproduire de fausses notes et de faux commentaires. Check Point a alerté Google qui a déjà supprimé les applications concernées de Google Play Store.

>>> Lire aussi : Android : plus de 520 failles de sécurité découvertes en 2016