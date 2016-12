Honor 8 : Android 7.0 et Emui 5.0 arrivent en février

Honor vient de confirmer la sortie de la mise à jour Android Nougat pour son Honor 8, courant février 2017. En effet l’entreprise de smartphones avait promis que son modèle d’août dernier serait continuellement mis à jour pendant les deux années suivant sa sortie. Les utilisateurs pouvaient donc s’attendre à 2 mises à jour majeures à venir pour le téléphone de la marque fille de Huawei.



C’est donc officiel, une mise à jour pour Android 7.0 devrait être déployée pour le Honor 8 en février. Avec celle-ci viendra aussi EMUI 5.0 l’interface personnalisée de Huawei. Une nouvelle version de l’UI qui amènera avec elle de nouvelles optimisations, comme un algorithme visant à donner priorité sur certaines applications basées sur celles dont on se sert le plus. Le système de management de la batterie devrait être amélioré aussi avec de nouvelles options de mode d’économie de batterie.



Une nouvelle gestion de profils sera proposée permettant de lancer différents profils en même temps, comme une façon de switcher entre plusieurs comptes utilisateurs. Il ne reste plus qu’à attendre deux mois pour pouvoir tenter l'expérience.



