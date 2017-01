Les Instant Apps permettront ainsi de payer une place parking sans devoir installer d'application

[MàJ du 24/01/17] Ce lundi, Google a finalement annoncé que certaines applications pouvaient d’ores et déjà fonctionner en mode « Instant Apps ». La fonctionnalité, annoncée en mai dernier lors de la conférence Google IO, permet aux utilisateurs d’utiliser une application Android sans même l’avoir installée sur son smartphone, à l’aide de liens présents sur une page Web. Le système ne va alors télécharger que les éléments nécessaires à un certain usage, sans les conserver dans le stockage du smartphone.

« Nous travaillons avec un petit nombre de développeurs pour affiner l’expérience utilisateur et développeur. À partir d’aujourd’hui, certaines de ces Instant Apps vont être disponibles pour les utilisateurs Android pour la première fois dans un test limité, y compris sur Buzzfeed, Wish, Periscope et Viki », a déclaré Google sur son blog dédié aux développeurs. La firme de Mountain View annonce par ailleurs que les kits de développement complets seront disponibles pour tous les développeurs « dans les prochains mois ».

[Article du 19/05/16] A l’occasion de l’ouverture de sa convention Google IO dédiée aux développeurs, la firme de Mountain View a dévoilé ce mercredi une nouvelle fonctionnalité permettant d’utiliser une application Android avant même de l’installer sur son smartphone ou sa tablette.

Parmi les annonces de ce mercredi soir à la conférence d’ouverture de la Google IO, Android figurait en bonne place. Outre les différentes annonces concernant Android N, Google a en effet présenté un nouveau système de gestion des applications baptisé Android Instant Apps. Ce nouveau système permet d’utiliser une application sans même avoir à la télécharger et à l’installer sur son appareil, de la même manière qu’on accède à un site Internet simplement en cliquant sur un lien.

« Avec Instant Apps, taper sur un lien permet de l’ouvrir directement dans une application Android, même si l’utilisateur ne l’a pas installée », explique Google dans son blog dédié aux développeurs Android. Ces applications sont en tous points identiques aux applications Android que l’on connaît déjà. Concrètement, au moment où l’utilisateur va taper sur un lien demandant à utiliser une application Android, le Play Store va télécharger les éléments nécessaires à l’utilisation de l’application en cache, à la volée. L’application s’avère par exemple très pratique pour payer un parcmètre en NFC avec son téléphone sans avoir à télécharger l’application correspondante, puisqu’elle ne sera utilisée que très ponctuellement.

Ce n’est pas la première fois que Google annonce une fonctionnalité permettant d’utiliser des applications Android sans les installer sur son smartphone. En mars dernier, lors de la Game Developers Conference, la firme avait présenté une solution permettant de tester un jeu pour smartphone sans avoir à l’installer pour de bon depuis le Play Store.

Google n’a pas donné de date de lancement pour ces Android Instant Apps. On peut cependant imaginer qu’elles seront disponibles pour tous les utilisateurs à l’occasion du lancement d’Android N prévu pour cet automne, mais également pour tous les possesseurs d’appareils Android dotés de Jelly Bean (4.1) ou d’une version supérieure.