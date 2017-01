Android : Netflix autorise le téléchargement sur carte SD

En novembre dernier, Netflix lançait une toute nouvelle fonctionnalité sur sa plate-forme de SVoD : le téléchargement de certains films et séries pour un visionnage hors-ligne. Cette possibilité s'enrichit aujourd'hui d'une option, qui pourra se révéler bien utile à celles et ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace de stockage sur leurs smartphones.



Accessibles aux utilisateurs d'Android, l'option en question permet de stocker les séries et films de Netflix directement sur la carte SD de l'appareil. Car jusqu'à présent, ils n'avaient pas le choix : les médias étaient systématiquement enregistrés sur l'espace de stockage interne du smartphone ou de la tablette. Les appareils nantis d'une petite capacité (8 ou 16 Go) se retrouvaient donc vite à court d'espace. Ils pourront désormais stocker leurs médias sur un support externe. En revanche, inutile d'espérer de « s'échanger » la carte SD entre amis : le contenu Netflix enregistré sur la carte n'est lisible que sur l'appareil sur lequel il a été sauvegardé.



Cette fonctionnalité est accessible dès aujourd'hui, via la dernière mise à jour de l'application Netflix pour Android.



