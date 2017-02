Android Nougat 7.0 arrive enfin sur les appareils Xperia

Sony est actuellement en train de déployer Android Nougat 7.0 sur les appareils mobiles Xperia. Après un premier essai en janvier dernier, il s’agit d’une deuxième tentative.



Le mois dernier, Sony avait déjà essayé de lancer la nouvelle version du système d’exploitation Android sur les appareils Xperia. Malheureusement, après uniquement trois jours le déploiement a dû être arrêté. Plusieurs problèmes avaient été signalés par les utilisateurs. Il y avait en effet des bugs en ce qui concerne la lecture audio, la carte SD et l’autonomie de la batterie.



Ces problèmes devant être fixés, Sony a décidé d’arrêter le déploiement d’Android Nougat 7.0 pour le relancer plus tard. Un peu plus d’un mois après, la nouvelle version est enfin prête à arriver sur les smartphones Xperia Z3+, Xperia X5 et la tablette Xperia Z4.



Cette nouvelle version, en cours de déploiement, va permettre de régler les bugs cités plus haut mais va également apporter toutes les fonctionnalités promises avec Android Nougat 7.0.

