Android Nougat arrivera aussi sur la Shield 2015

NVIDIA a annoncé une bonne nouvelle aux utilisateurs de la tablette NVIDIA Shield. La mise à jour vers Nougat sera disponible dans les semaines prochaines. C’est un représentant de la société basée à Santa Clara, aux États-Unis qui a déclaré dans un post sur Google + : « La tablette SHIELD bénéficiera d’une mise à jour dans quelques semaines »

Un nouveau système pour plus de fonctionnalités

La Shield TV version 2015, le Shield Tablet K1 et la version originale de Shield Tablet sont les principaux modèles concernés par cette mise à jour.

La Nvidia Shield Tablet K1 sortie fin 2015 a un écran de 8 pouces et devrait être encore plus pratique grâce au mode multifenêtre de Nougat. Alors que certains constructeurs délaissent leurs appareils de plus de 2 ans, NVIDIA a proposé la mise à jour sur ses nombreux produits, mais n’a pas encore dévoilé une date exacte pour le téléchargement.