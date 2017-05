Android O fait machine arrière sur les emojis

Android Nougat est certes un système d’exploitation prometteur avec ses nombreuses fonctionnalités, mais il faut dire que l’ajout des blobs n’a pas vraiment fait l’unanimité. Ces emojis bien particuliers affichent une forme de goutte d’eau contrairement aux petites frimousses plus anciennes qui sont arrondies. La firme de Mountain View a rectifié le tir à l’occasion de la Google I/O. Android O devrait dire adieu au blob et proposer un style plus classique, mais qui reste original.

Les nouveaux emojis affichent un design spécifique par rapport à la librairie proposée par iOS. Les rares chanceux qui ont pu installer la version Developer Preview d’Android O devraient bénéficier des nouveaux emojis. Ce sont surtout des utilisateurs de Nexus 5X, Pixel C, Pixel, Pixel XL, Nexus Player ou Nexus 6P. Mais il faut remarquer que les nouveaux émojis ne seront visibles que sur des appareils compatibles.

Cependant, un appareil sous une version d’Android à partir de 4.4 peut lire les émojis les plus récents avec l’introduction d’une bibliothèque de support nommée EmojiCompat.

> > > Lire aussi Android O : 13 nouvelles fonctionnalités du système mobile de Google