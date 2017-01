OnePlus 3 et 3T : c'est parti pour Android Nougat

OnePlus a souhaité la bonne année à ses clients en annonçant l'arrivée d'Android Nougat 7.0 pour le OnePlus 3 et OnePlus3T.



Choses promises choses dues !



En effet, OnePlus avait promis une mise à jour pour ses derniers modèles phares pour la fin de l’année, c’est finalement aux dernières heures de 2016 que la mise à jour a été déployée. Carl Pei, co fondateur des smartphones OnePlus a annoncé fièrement que l’update était prête via twitter.



Voici le journal des modifications :



-Mise à niveau vers Android 7.0 Nougat

-Nouveau design des notifications

-Nouveau design du menu des réglages

-Vue multi-fenêtres

-Ajout d'une icône d'options

-Système de personnalisation amélioré



L’entreprise de smartphones a surpris beaucoup de monde pour un respect millimétré de son emploi du temps. En effet, cette mise à jour est arrivée très vite après la sortie de l’open bêta 10 d’OxygenOS, le 28 décembre. La plupart des nouveaux challengers dans le monde du mobile ont souvent du mal à fournir d’importantes mises à jour du système d’exploitation à temps. Cette fois-ci ce n’est pas le cas pour OnePlus qui compte bien se racheter par rapport à son manque de constance avec les updates des OnePlus 2 et OnePlus X.



D’ailleurs il semblerait que le OnePlus 2 recevra lui aussi sa version d’Android Nougat, cependant aucune date n’a encore été annoncée. Une version Open Beta pour le Oneplus 3T est aussi sortie permettant à n’importe quel utilisateur de tester et de contribuer au développement de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour Oxygen 4.0 n’est pas réellement encore disponible partout, elle se fera, comme à l’habitude, de façon progressive et devrait être opérationnelle pour tout le monde d’ici deux semaines.

