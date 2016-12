Android Pay confirmé pour les montres Android Wear

Les rumeurs de novembre suggérant une implémentation de Android Pay pour les objets connectés Android Wear ont été confirmées. En effet c’est dans une interview pour The Verge que Jeff Chang product manager chez Android wear, que ce dernier a confirmé que les utilisateurs d’Android wear pourront dans un futur proche utiliser leurs smartwatch pour faire leurs achats via Android Pay.



Il faudra attendre la sortie d’Android wear 2.0 pour bénéficier d’Android pay 2.0 sur les montres connectées. Malgré aucune date précise annoncée, cette mise à jour devrait se faire début 2017, probablement en même temps que la sortie des deux nouveaux produits leader Android Wear de Google.



En revanche, seulement les appareils dotés de certaines spécificités telles que le NFC pourront bénéficier du système de paiement Android. En effet il se pourrait que certains objets connectés Android wear ne remplissent pas les conditions requises. Jeff Chang affirme que la LG Watch Urbane 2ème édition ainsi que les nouvelles montres Android wear seront elles assurément éligibles pour Android Pay.



Ce début d’année 2017 sera probablement porteur de plus d’informations concernant les conditions requises pour l’implémentation du système de paiement Android sur objets connectés.