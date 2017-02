Android Wear 2 et les nouvelles smartwatch dévoilés cette semaine ?

Depuis l’annonce d’Android Wear 2.0, Google a repoussé plusieurs fois sa sortie d'abord en en septembre 2017 puis à l'automne 2017. Mais finalement, le géant de l’informatique a choisi la date du 9 février. De son côté le leaker Evan Blass a précisé sur Twitter que le lancement de la mise à jour se fera un jour plutôt.

Une plus grande indépendance

Android Wear 2.0 prévoit l’ajout de nombreuses fonctionnalités. Google avait d’ailleurs invité les développeurs à mettre à jour leurs applications pour être compatibles avec la prochaine mise à jour. En effet, Android Wear 2.0 dispose d’une interface revisitée. Le nouveau clavier virtuel facilitera la rédaction de messages. Le système d’exploitation proposera également de nouveaux cadrans et la possibilité de personnaliser l’écran pour qu’il tienne compte des applications installées.

Il faut remarquer qu’Android Wear 2.0 devient de plus en plus autonome à l’égard du smartphone. Il dispose de son propre Play Store et accepte désormais des applications dédiées. La sortie d’Android Wear 2.0 sera accompagnée par le lancement de deux smartwatch LG : Watch Style et Watch Sport. Cette dernière coûte 349 dollars et elle dispose de la 4G, d’une puce GPS et de la NFC. De son côté, la LG Style sera lancée au tarif de 249 dollars.

