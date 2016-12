Angry Bird Blast : Rovio offre un pack de départ à 9,99 $

Rovio lâche une fois de plus ses oiseaux fétiches dans un nouveau jeu : Angry Birds Blast. Sa sortie n’est prévue que pour le 22 décembre, mais il est possible de s’inscrire dès maintenant pour être tenu au courant. Une étape rapide à laquelle Rovio associe une récompense : un pack d’or gratuit d’une valeur de 9,99 $.

>>> Vers la page de préinscription d'Angry Birds Blast



Ce nouveau titre de la franchise mobile abandonne les ficelles de la saga originale et s’attache plutôt à concurrencer Candy Crush en adoptant un système de jeu similaire.



Le principe du jeu est donc d’aligner au moins trois mêmes éléments pour créer un combo et faire disparaître l’ensemble. Le chemin de progression principal reprend la forme de celui d’Angry Birds 2, lui-même inspiré de Candy Crush. 250 niveaux seront disponibles, auxquels il faut ajouter des défis journaliers et un classement sur Facebook.



Actuellement, Angry Birds Blast n’est disponible qu’en Nouvelle-Zélande et uniquement sur iOS. Les autres pays ainsi que les possesseurs d’appareils Android devront, quant à eux, patienter jusqu’au 22 décembre.

>>> Télécharger Angry Birds 2 pour Android

>>> Télécharger Angry Birds 2 pour iOS