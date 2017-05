Les Animaniacs pourraient faire le retour à la télévision

Décidément, comme pour les films ou les séries, la télévision américaine continue à piocher dans de vieilles franchises pour diffuser de nouveaux dessins animés. Après Hé Arnold ou La Bande à Picsou, ce serait prochainement au tour des Animaniacs de faire leur retour à la télévision.

Selon les informations du site IndieWire, Warner Bros et Amblin, le studio de Steven Spielberg, travailleraient sur une nouvelle version de la série animée culte des années 90. Diffusée en France dès 1994, la série mettait en scène plusieurs groupes de personnages, dont Yakka, Wakko et Dot Warner, Minus et Cortex, ou les Affranchis, trois pigeons mafieux. La série, très inspirée du cinéma américain, mettait largement en avant Warner, puisque nombre de ses personnages vivaient au sein même de l’enceinte des studios de cinéma de la major, à Hollywood.

Pour l’heure, le projet n’en serait encore qu’à un stade préliminaire et rien n’indique qu’il soit effectivement diffusé prochainement, les contrats (ou contracs en language Animaniacs) n'ayant pas encore été signés. Par ailleurs, aucune chaîne de télévision n’aurait encore été approchée pour distribuer la série.

Cette information d’Indiewire fait suite à l’annonce d’autres nouvelles versions de dessins animés cultes des années 80 et 90. C’est notamment le cas de La Bande à Picsou qui fera son grand retour sur la chaîne Disney XD dans un reboot prévu pour la rentrée prochaine. Par ailleurs, la série Hé Arnold reviendra sous forme de film d’animation en novembre prochain.