Anne Hathaway contrôle un monstre géant dans le premier trailer de Colossal

Les premières images du film Colossal se dévoilent dans un premier trailer. Le film avait été présenté en septembre dernier au Festival du Film de Toronto. C’est dans une bande-annonce délirante que l’on découvre un premier extrait de ce film atypique. Colossal est un film original mélangeant l’action, le drame et la comédie. Dans ce long-métrage, Gloria, une jeune femme en dépression va réaliser qu’elle est capable de contrôler à distance un monstre qui terrorise la Corée du Sud.



L’intrigue qui n’est pas habituelle offre des scènes décalées. Gloria, le personnage principal, va être très vite confrontée à ses capacités et aux conséquences qu’elles impliquent. Le casting compte également d’autres acteurs tels que Jason Sudeikis et Dan Stevens. Le film Colossal devrait sortir dans les salles américaines en avril prochain. On ignore encore la date de sortie en France.

>>> Lire aussi : Power Rangers : beaucoup d'action pour le deuxième trailer