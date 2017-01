Voeux 2017 : les MMS en hausse, les SMS en baisse

Les SMS font de moins en moins recette lors de la Saint Sylvestre. Pour la troisième année consécutive, les messages textes envoyés pour la bonne année sont en baisse. La charge s’est largement déportée sur les MMS, grâce notamment à la multiplication des forfaits et mobiles 4G.

Les photos, vidéos, autocollants et autres badges ont pris le pas sur le simple texto. Une tendance notée par les quatre opérateurs français. Chez Orange, on a enregistré 94,9 millions de SMS envoyés entre 21h et 2h du matin, soit 6 % de moins que lors du Nouvel An 2015. La chute est encore plus forte chez Bouygues Télécom avec une baisse de 9,7 %. Free était le dernier à poursuivre une augmentation de son trafic SMS lors de la Saint Sylvestre 2015. Il suit désormais ses petits camarades avec une baisse de 4 %.



Les voeux s’échangent différemment aujourd’hui. Après les appels et les SMS, c’est au tour des contenus plus riches de se faire une place au soleil. Ainsi, Bouygues déclare avoir distingué une augmentation de 13,5 % des échanges de MMS sur son réseau pour un total de 3,39 millions. Idem chez Orange avec 8,63 % supplémentaires (7,1 millions). Les SMS ont donc encore la côte, mais si la tendance se poursuit la courbe pourrait s’inverser dans quelques années.



À noter que ces statistiques ne prennent pas en compte les réseaux sociaux. Hangout, Skype, WhatsApp ou encore Facebook Messenger sont autant d’autres services qui ont été utilisés pour transmettre les voeux. Seul Bouygues donne une indication en précisant que « pour la première fois, la majorité des messages ont été envoyés depuis la 4G sur la journée du 31/12, avec 60% du volume. »