Pour les 20 ans de Diablo, c'est la fête dans tous les jeux Blizzard

Il y a près de vingt ans, en janvier 1997, sortait sur PC l’un des plus grands jeux hack’n slash de l’histoire : Diablo. Pour fêter les vingt ans de sa sortie, Blizzard a prévu une flopée d’événements dans ses différents jeux.

Ce mercredi, Blizzard a annoncé sur le blog officiel de Diablo 3 l’arrivée de plusieurs événements au sein de ses différents jeux pour fêter les vingt ans de la licence Diablo. Qu’il s’agisse de World of Warcraft, d’Overwatch, de Hearthstone, de StarCraft 2, de Heroes of the Storm ou, bien évidemment, de Diablo 3, tous les jeux Blizzard auront droit à des petits bonus spécialement prévus pour fêter cet anniversaire en bonne et due forme.

Premier de ces événements, comme annoncé en novembre dernier à la Blizzcon, le premier Diablo sera intégralement reproduit au sein de Diablo 3 avec les personnages et les graphismes d’origine, ainsi qu’une nouvelle version de la cathédrale. Une annonce qui n’avait pas particulièrement séduit les fans qui auraient préféré des graphismes plus actuels et la disponibilité de ce donjon uniquement pendant un mois.

Dans les autres jeux Blizzard, la célébration de cet anniversaire sera cependant plus discrète, passant par quelques tags et une icône de joueur dans Overwatch, un portrait dans StarCraft 2, des PNJ de Sanctuaire dans World of Warcraft ou un portrait dans Heroes of the Storm. Le MOBA de Blizzard aura également droit à une nouvelle carte dans le cadre du mode choc des héros sur la thématique de Diablo. Enfin, dans Hearthstone, les joueurs pourront profiter d’un bras de fer inédit où ils affronteront un rodeur noir tout droit venu de Diablo, avec des cartes elles aussi liées au monde de Sanctuaire.