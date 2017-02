Antivirus : qui a la meilleure suite de sécurité ?

Comme chaque année (et parfois plusieurs fois dans l'année), notre laboratoire a testé toutes les suites de sécurité durant de longs mois. Ses incontournables Norton et Kaspersky, en passant par Bitdefender ou Eset, sans oublier les versions payantes d'Avast ou d'Avira, nous avons éprouvé 10 solutions payantes et leur avons soumis toute une batterie de tests des plus rigoureuse. Que ce soit l'impact sur les performances, la richesse fonctionnelle et bien évidemment l'efficacité face aux nouvelles menaces, tout y est passé. Alors qui offre la meilleure solution de sécurité cette année et quelle somme faut-il investir pour être parfaitement protégé ?

