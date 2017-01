AOC vs ViewSonic : le match du 165 Hz G-Sync

A respectivement 700 et 800 euros les deux moniteurs d’AOC et ViewSonic sont considérés comme les Rolls des écrans pour les gamers. Mais avant d’investir une telle somme mieux vaut savoir qui fait mieux le boulot. D’autant plus que les deux écrans affichent une fiche technique quasi identique. Pour en avoir le cœur net, nos confrères de Tom’s Hardware ont confronté ses deux moniteurs dans un match de haute volée.

Comparatif : AOC vs ViewSonic, duel des rois du 165 Hz G-Sync