AOL Instant Messenger fête ses 20 ans

Si vous êtes né avant ou au début des années 90, vous avez sûrement beaucoup utilisé AOL Instant Messenger. La fameuse messagerie instantanée fête aujourd’hui ses 20 ans d’existence. AOL Instant Messenger a été lancée en 1997 à une période où Facebook, Google et Snapchat n’existaient pas encore. Le concept même d’email et de messagerie constituait une nouveauté pour la plupart des gens.

AOL Instant Messenger était une invention révolutionnaire à une époque où les messageries n'existaient pas et où le mail était le standard de la communication sur Internet. Pendant de nombreuses années, la messagerie instantanée s’est vue évoluer avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Il était tout d’un coup possible d’envoyer des enregistrements vocaux, mais également des fichiers. Dans un certain sens, AOL Instant Messenger était déjà à l’époque une sorte de réseau social bien avant des services comme Facebook ou Instagram ne le supplantent définitivement.



