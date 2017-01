[CES] Le nouvel hybride GH5 de Panasonic met la barre très haut

Après la présentation du GH4 qui avait fait sensation à la Photokina 2016, Panasonic vient de dévoiler toutes les caractéristiques techniques de son nouveau GH5 et on peut dire que sur le papier, il fait l’unanimité. Un appareil photo hybride qui va totalement rivaliser avec les meilleurs réflexes et même certaines caméras vidéo 4K.

Un boitier conçu pour être très rapide dans la prise et le traitement photo

Pour ce qui est du capteur, celui-ci n’a pas connu de vrai changement et reste à 20 Mpx sur un capteur 4/3 » de 17,3 x 13mm, car Panasonic a considéré que c’était suffisant pour la plupart des travaux photo et cette configuration permet de gérer des sensibilités ISO élevées. Il a quand même 25% de pixels en plus que le GH4.

Le GH5 ne battra des records de sensibilité, mais il donnera un résultat d’image excellent à 3200 jusqu’à 6400 ISO, ce qui est très satisfaisant. Le GH5 est équipé d’un processeur Venus Engine afin de traiter les données et celui-ci a été choisi justement pour un traitement plus rapide et plus précis : chaque pixel est analysé pour un rendu optimal.



D’autre part, toujours en photo, le GH5 pourra prendre en rafale 30 images par seconde à 18 millions de pixels. 3 modes rafales sont proposés en 4K et 6K avec une correction des distorsions et une réduction du bruit. Concernant son autofocus, Panasonic a amélioré le système de son appareil photo qui va analyser la forme, la taille, mais aussi le mouvement du sujet et la vitesse de calcul de la distance est quant à elle 6 fois plus rapide que sur son prédécesseur.

La vidéo : la grande innovation !

On pourrait presque se demander si le GH5 n’est pas en réalité une caméra vidéo tant il offre désormais des possibilités et des améliorations auparavant réservées à cette famille de produit. Vous allez pouvoir désormais enregistrer des vidéos en 4K et en Ciné 4K en 60 i/s sans cropping afin d’obtenir une qualité vidéo supérieure. La Full HD est bien entendu présente et vous pourrez également capturer en 4K HDR (possible après une mise à jour prévue au second semestre 2017). Vous pourrez même filmer à haute fréquence (max 180 ips), ce qui vous permettra de réaliser des ralentis très fluides en HDTV 1080.



L’écran est aussi configurable et personnalisable en fonction du mode utilisé, car, par exemple, en vidéo, les données Wave Form ainsi que les niveaux de luminance 10 bits pourront être affichés sachant que ceux-ci sont inutiles en mode photo.

Prix du boitier et accessoires

Boitier nu : 1999 euros.

Kit boitier + objectif Leica 12-60 mm : 2599 euros.

Module XLR : 399 euros.

Poignée alimentation : 349 euros.