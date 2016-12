Apple n’en a pas fini avec l'iMac

Tim Cook a annoncé dans un discours interne qu’Apple ne délaissait pas ses iMac et que les ordinateurs de bureau restaient stratégiques. Pourtant, nombreux sont ceux qui se posaient la question. En effet, Apple n’a pas rafraichi la génération actuelle de l’iMac depuis un an déjà.



Pour certains utilisateurs, Apple aurait délaissé l’iMac pour l’iPhone. Comparé au smartphone, l’ordinateur de bureau d’Apple n’a pas connu autant d’évolutions. Face à ces questionnements, le CEO de la marque américaine a décidé de rassurer ses employés, mais également les utilisateurs.

Tim Cook a même déclaré qu’Apple aurait de grands ordinateurs de bureau en préparation. En effet, un iMac représente plus de potentiel qu’un Macbook. Il y a plus de possibilités en termes de puissance, d’écrans et de ports sur un desktop que sur un pc portable à cause de sa compacité.



Apple qui a sorti une nouvelle version de son Macbook Pro avec la Touch Bar pourrait donc sortir un nouvel iMac très prochainement.

