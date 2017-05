Apple voudrait son propre concurrent d'Amazon Echo avec Siri

Apple travaillerait actuellement sur son propre concurrent d’Amazon Echo, le boîtier chargé de tout gérer dans la maison et capable de converser avec ses utilisateurs grâce à une synthèse vocale. La marque à la Pomme imaginerait donc un boîtier utilisant sa propre technologie, Siri, pour concurrencer Amazon et Alexa sur ce secteur et ainsi proposer un boîtier à tout faire, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Le produit en question devrait donc embarquer un haut-parleur et se connecter à Internet. Pour lui parler, les utilisateurs passeront par Siri. À l’intérieur du boîtier, on devrait retrouver une puissance comparable à celle de l’iPhone 6 ou de l’iPhone 6S, ce qui le rendrait particulièrement cher en comparaison de l’Amazon Echo, qui s’échange pour 179 dollars aux États-Unis. En outre, Ming-Chi Kuo indique que l’appareil en question pourrait embarquer une puce W1 pour faciliter sa connexion sans fil à tous les appareils Apple de la maison.

L’analyste avance même une date de mise en production imminente pour une sortie éventuelle dans 12 à 18 mois, ainsi que la possibilité pour Apple de sortir plusieurs modèles différents, là encore sur le modèle des différentes versions d’Amazon Echo. Pour l’heure, l’Amazon Echo ne fonctionne qu’en anglais, tandis que Siri est disponible dans 18 langues à travers le monde, dont le français, ce qui pourrait donner un certain avantage à la firme de Cupertino sur ce segment.