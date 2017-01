Apple s'allie à Amazon et Google pour la recherche en IA

L'admission d'Apple dans le groupe appelé Partnership on AI a été annoncée très récemment, par les professionnelles du domaine. Pour le moment, les représentants d'Apple et du groupe se sont refusés à tout commentaire.

Partnership on AI est un groupe de grandes entreprises créé par Amazon, Facebook, Microsoft, Google et IBM le 28 septembre 2016. L’organisation à but non lucratif veut promouvoir l’intelligence artificielle et faire avancer les discussions. Elle prévoyait également d’inclure des membres supplémentaires. En effet, Apple, Twitter, Baidu et Intel étaient les plus grands absents de l’époque.

Pour rappel, Apple avait affiché une présence précoce dans l’IA en 2011 avec son assistant virtuel Siri. Mais le géant informatique a perdu du terrain face à des rivaux comme Google et Amazon malgré son penchant pour le secret et ses efforts pour embaucher les meilleurs talents. Il faut dire que les chercheurs dans le domaine préfèrent partager leurs résultats au public.

Mais il semble qu’Apple a opéré un changement de politique notable. L’entreprise avait embauché l’illustre professeur Russ Salakhutdinov qui avait ensuite publié le résultat de ses travaux. Cette nouvelle confirme donc l’ouverture d’Apple pour la recherche sur l'intelligence artificielle.

> > > Lire aussi Deux IA ont réussi à communiquer entre elles dans une langue inconnue