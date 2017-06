Apple améliore sa double validation pour lutter contre le piratage

En 2015, Apple introduisait la validation en deux étapes sur l'ensemble de ses appareils. Le géant de Cupertino vient d'annoncer une amélioration jour de ce système d'authentification, afin de mieux protéger les Apple ID des utilisateurs.

Apple a récemment envoyé à ses utilisateurs un message, leur indiquant qu'ils allaient bientôt profiter d'une meilleure méthode destinée à protéger leurs appareils. Si jusqu'à présent, la méthode la plus utilisée était la validation en deux étapes par l'ensemble des constructeurs et des développeurs d'applications, Apple a fait le choix de s'orienter vers l'authentification à deux facteurs. Dans le premier cas, c'est un code à quatre chiffres envoyé par SMS à l'utilisateur qui lui permet de s'authentifier (pour un achat, pour se connecter à un site, etc.). Dans le second cas, il s'agit d'un code à six chiffres qui est transféré à l'ensemble des appareils disposant du même Apple ID. Une carte est également affichée, qui permet de localiser l'ensemble des tentatives de connexion d'un même utilisateur.

Les utilisateurs qui installeront les bêtas d'iOS 11 ou de macOS High Sierra, via l'Apple Beta Software Program, en bénéficieront courant juin. Les autres devront quant à eux attendre l'automne pour en bénéficier.

Facebook, Google, LinkedIn... Optez pour la double validation