Apple pourrait bien réinventer son capteur d’empreinte sur le prochain iPhone

Les rumeurs semblent se préciser concernant le prochain iPhone d’Apple. Ming-Chi Kuo, un analyste de chez KGI Securities, affirme que le géant américain pourrait apporter des changements importants à sa technologie Touch ID sur l’iPhone attendu cette année.



Ming-Chi Kuo est connu pour être très bien informé concernant les projets d’Apple et ses nouveaux smartphones. Les détails de ses prédictions ont été publiés par MacRumors. L’analyste vient d’affirmer que le fabricant américain allait améliorer sa technologie 3D Touch ID dans le but de compléter l’écran bord à bord de l’iPhone 8.



De plus, il a ajouté que le prochain iPhone pourrait avoir une dalle OLED ainsi qu’une structure métallique ce qui modifierait le capteur d’empreinte. En effet, d’après l’analyste, Apple pourrait passer d’un système capacitif à un système optique.



Ming-Chi Kuo confirme bien les rumeurs qui circulaient depuis un moment lorsqu’il ajoute qu’Apple pourrait abandonner le capteur d’empreintes digitales en faveur de la reconnaissance faciale. Il affirme également qu’Apple pourrait même opter pour les deux options.

