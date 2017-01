Apple voudrait produire ses propres séries TV

D’après le Wall Street Journal, le géant américain voudrait développer ses propres séries TV. Ces séries originales seraient diffusées sur Apple Music et la société serait à la recherche d’une série à succès comme Westworld ou Stranger Things. Le but d’Apple n’est pas de concurrencer Netflix ou d’autres gros services de streaming mais plutôt de diversifier le contenu d’Apple Music. Apple Music pourrait alors se différencier de Spotify qui devance le marché avec plus de 40 millions d’abonnés.



Pour stimuler son service de streaming musical, la marque à la pomme est à la recherche d’un script solide. Apple est donc à la recherche d’une idée originale afin d’en acheter les droits. D’après certaines informations, le géant américain serait déjà en train de développer une série autour de Dr Dre. Par ailleurs, Apple qui a récemment acheté les droits du show TV « Carpool Karoké », prépare déjà 16 épisodes.



Certaines rumeurs laissent entendre que la première série originale d’Apple pourrait sortir d’ici la fin de l’année. Toutefois, Apple ne serait pas prêt à investir beaucoup d’argent dans ce projet. Nous devrons donc être patients et voir d’ici la fin de l’année si une série Apple fait son arrivée.

>>>>>> Lire aussi : Amazon prévoit 3 nouvelles séries originales pour 2017