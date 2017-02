Apple détrône Samsung et devient premier vendeur de smartphones au monde

La société Apple vient tout juste de révéler ses résultats financiers concernant le dernier trimestre 2016. C’est un record des ventes côté mobile avec 78,3 millions d’iPhone vendus. Apple dépasse ainsi les ventes des smartphones Samsung et détrône le constructeur à la première place. Non seulement Apple n’a jamais vendu autant d’iPhone en un seul trimestre, mais en plus il surpasse les ventes des smartphones Samsung dans le monde. La marque à la pomme a vendu au total 78,3 millions de smartphones contre 77,5 millions pour Samsung.



Cette remarquable performance, Apple la doit en grande partie à ses nouveaux iPhone 7 et 7 Plus qui ont poussé les ventes à la fin de l’année. Samsung, quant à lui, a vu une baisse des ventes de ses mobiles (-5%). En fin 2015, le constructeur coréen avait en effet vendu plus de 81,3 millions de smartphones. Cette baisse, Samsung la doit sûrement à la polémique des Galaxy Note 7.



Toutefois, pour le prochain trimestre Apple aurait des soucis à se faire puisque Samsung compte bien se rattraper avec son nouveau terminal. La société devrait lancer le Galaxy S8 dans quelques semaines. De plus, le géant américain doit faire face à la concurrence chinoise de plus en plus compétitive avec des marques telle que Huawei.

>>>>>> Lire aussi :Samsung Galaxy S8 : photo, caractéristiques dates et prix, on sait tout