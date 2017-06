Apple dévoile enfin son iPad Pro 10,5 pouces

Comme certaines rumeurs l’avaient annoncé, Apple a dévoilé son iPad Pro 10,5 pouces pendant sa keynote hier. Le géant américain a également présenté sa nouvelle version de l’iPad Pro 12,9 pouces. Les deux tablettes ont été annoncées comme étant les iPad les plus puissants jamais créés. La nouveauté réside dans la taille intermédiaire de ce nouvel iPad Pro, 10,5 pouces et dans la place plus grande qui est dévolue à l’écran. Avec un cadre plus fin sur els cotés, Apple a été capable d’augmenter la taille de son écran. Quant à la version 12,9 pouces, même si elle existait déjà, elle profite également de cet écran plus imposant.

Le nouvel iPad Pro est doté de la technologie ProMotion qui permet des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une meilleure fluidité de l’image. Il supporte également le contenu HDR ce qui est une première. Les deux nouvelles tablettes sont équipées du processeur A10X Fusion qui permet des tâches complexes telles que les vidéos 4K, l’image 3D, le jeu et la correction de photos. Elles sont également dotées de deux capteurs photo, un capteur de 12 Mpx à l’arrière avec stabilisation et un capteur de 7 Mpx à l’avant.

L’iPad Pro 10,5 pouces fait 6,1mm d’épaisseur et 469g tandis que l’iPad Pro 12,9 pouces fait quant à lui 6,9mm pour 679g. Les deux iPad seront mis à jour avec iOS 11 dès cet automne. L’iPad Pro 10,5 pouces sera disponible en argent, en gris, en doré et en rose or à partir de 739 euros. L’iPad Pro 12,9 pouces lui, sera disponible en argent, gris et doré à partir de 909 euros.





