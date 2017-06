355 000 $ pour un Apple I atypique

Un Apple I fonctionnel de 1976 a été mis en vente la semaine dernière par la filiale new-yorkaise de Christie’s. Les enchères se sont envolées jusqu’à 355 000 $.

Outre avoir été conçu et assemblé par Steve Jobs et Steve Wozniak, cet exemplaire du premier ordinateur d’Apple possède quelques particularités qui le rendent unique. Tout d’abord, son boîtier a reçu une peinture verte qui le différencie de ses congénères. Sous le capot, on découvre ensuite une carte-mère embarquant 12 Ko de mémoire vive, soit trois fois plus que d’habitude. Autre surprise, il possède une puce de mémoire programmable en lecture seule qui lui permet de lancer des programmes juste après son démarrage.



Autant de spécificités qui auraient pu faire s’envoler les enchères, d’autant plus que cet Apple I était estimé entre 300 000 et 500 000 $. Finalement, il est parti dans la fourchette basse, sans pour autant être bradé. Pour référence, l’Apple I le plus cher a été cédé pour 905 000 $ en 2014. Le moins cher est parti, quant à lui, pour 110 000 $ en mai dernier.

