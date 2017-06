Apple iMac Pro : à partir de 5000$, mais ultra puissant

La WWDC 2017 a été l’occasion pour Apple de mettre en avant les mises à jour matérielles de ses iMac, mais surtout de présenter un petit nouveau dans cette gamme : l’iMac Pro.



Conservant le design de ses aînés, cet ordinateur tout-en-un s’habille d’une finition gris sidéral. Son grand écran de 27 pouces affichant une définition 5K (5120 x 2880 pixels) recouvre l’ensemble des composants internes de la machine. Adoptant le suffixe Pro, cet iMac a droit à tous les superlatifs et ce n’est pas sa configuration qui le démentira.

>>> Apple dévoile enfin son iPad Pro 10,5 pouces

Il s’agit-là de l’iMac le plus musclé de la gamme avec comme processeur un Intel Xeon Kaby Lake (en attendant les puces Coffee Lake). En fonction de la configuration, ce dernier peut afficher 8, 10 ou 18 coeurs. La mémoire vive est, quant à elle, de 32 Go au minimum et tous les modèles sont livrés avec un SSD de 1 To. Les consommateurs les plus exigeants pourront opter, en option, pour 128 Go de RAM et un SSD de 4 To.

La partie graphique de l’iMac Pro est confiée à AMD. Elle est garnie au choix par une Radeon Pro Vega 56 ou une Radeon Pro Vega 64, deux cartes graphiques encore inconnues à l’heure actuelle. Côté connectique, la machine d’Apple a droit à deux ports Thunderbolt 3, lesquels font également office de ports USB-C, ainsi que d’un port Ethernet 10 Gbit. En revanche, le Bluetooth reste bloqué à sa version 4.2. Sur un ordinateur de ce standing, on aurait pu s’attendre à trouver du Bluetooth 5.



L’iMac Pro sera disponible en décembre 2017. Son prix de base sera alors de 5000 $. Si ce tarif est trop élevé, il sera toujours temps de se rabattre sur un autre modèle. Tous les iMac ont profité d’un dépoussiérage de leurs configurations. On y trouve désormais des processeurs Intel Core Kaby Lake, des puces AMD récentes (Radeon Pro 5xx), mais aussi du Thunderbolt 3 et de l’USB-C. Encore mieux, tous les iMac 27 pouces sont équipés d’un Fusion Drive, soit l’association d’un SSD et d’un disque dur, une solution efficace pour maximiser les performances.

>>> WatchOS 4 : Apple présente les nouveautés pour l'Apple Watch