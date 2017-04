AppStore : les prix des applications augmentent !

Les prix du magasin d’applications d’Apple vont évoluer. D’ici quelques jours, le tarif minimal sera de 1,09 € contre 0,99 € actuellement.

Apple met rarement à jour sa grille tarifaire. La dernière fois remonte à 2015. On était alors passé de 0,89 € à 0,99 €.



La firme de Cupertino se base sur les fluctuation du cours du dollar ainsi que des monnaies locales. En l’occurrence, le dollar étant remonté ces dernier temps, l’euro s’échange à 1.08$, on écope donc d’une augmentation de 10 % des prix de l’AppStore. A noter que tous les paliers sont concernés. Les applications à 1,99 € se négocieront désormais à 2,29 €, celles à 4,99 € passeront à 5,49 €, etc.