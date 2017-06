Apple travaille bien sur un logiciel pour les voitures connectées

Tim Cook a été récemment l’invité de Bloomberg Television. L’occasion pour le directeur général d’Apple de confirmer, pour la première fois, le projet de l’entreprise en matière de « système autonome ». Une technologie qui peut être utilisée sur les voitures et qui se base sur une intelligence artificielle.

Cependant, cette annonce ne signifie pas qu’Apple est sur le point de finaliser un système autonome. Dans le long terme, l’entreprise pourrait vendre la technologie à des constructeurs automobiles comme Kia, GM ou Ford. Elle dispose déjà d’une expérience conséquente avec CarPlay qui se présentait comme « la manière la plus intelligente, la plus sûre et la plus ludique d’utiliser l’iPhone en voiture ». Pour les systèmes autonomes, de nouveaux défis se présentent ainsi à Apple qui a engagé 1000 ingénieurs pour travailler sur le sujet dans le cadre du Project Titan, lancé en 2014.

Selon Tim Cook, le système autonome est « probablement l'un des projets d'IA les plus difficiles à travailler ». Même si l’entreprise est connue pour proposer des solutions, à la fois, matérielles et logicielles, il semblerait bien qu’une voiture de marque Apple soit loin de voir le jour d’autant plus que, certains constructeurs bénéficient déjà d’une avancée considérable.

