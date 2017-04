Les apps d’iWork et iLife sur Mac et iOS deviennent gratuites pour tous

Apple vient de rendre un certain nombre d’applications gratuites pour tous les utilisateurs d’iOS et de macOS, à savoir les applications comprise dans iLife (GarageBand et iMovie) et iWork (Pages, Numbers et Keynote). Ces applications pouvaient déjà être accessibles gratuitement chez certains utilisateurs pour l’achat d’un Mac ou d’un appareil iOS récent, mais sont désormais offertes à tous les utilisateurs.

Les dernières mises à jour de ces cinq applications sur le Mac App Store et l’App Store d’iOS fait donc sauter le prix d’achat. Rappelons qu’iWork fournit une suite bureautique assez complète avec le traitement de texte Pages, le tableur Numbers, et le logiciel de présentation Keynote, tandis qu’iLife inclus le logiciel de montage vidéo iMovie et le logiciel de musique GarageBand.



