Apple testerait-il un prototype de lunettes AR ?

Concept de lunettes AppleUn document obtenu récemment par Gizmodo indique qu’Apple est en train de travailler sur un dispositif de réalité augmentée.

Il s’agit d’un rapport effectué par un entrepreneur spécialisé dans les questions de santé et de sécurité. Destiné à Apple, il a été envoyé par erreur à des centaines d’employés de Cupertino.



Faisant référence à des expérimentations menées sur le campus d’Apple, on peut y lire que « le BT4 a provoqué une situation inconfortable sur l’oeil droit de l’utilisatrice. Elle a déclaré qu’elle pouvait voir le flash laser à divers moments de l’étude. L’équipe l’a renvoyé à l’optométriste et a sécurisé le prototype pour analyse. » Une autre passage précise que « l’employé qui rapportait une douleur oculaire après avoir travaillé avec le nouveau prototype, pensait qu’elle pourrait être associée à son utilisation. »



Suite à ces lignes, les spéculations vont bon train. Derrière ce mystérieux appareil pourrait se cacher les lunettes de réalité augmentée d’Apple dont parlent certaines rumeurs.

>>> Apple préparerait des lunettes de réalité augmentée avec Carl Zeiss