Le MacBook Air n’est pas (encore) mort

Coup de théâtre lors de la WWDC 2017 : alors que plusieurs sources proches de l’assembleur Foxconn, rapportées notamment par BGR, indiquaient un arrêt de la production du MacBook Air pour cette année, Apple a fait mentir les rumeurs en annonçant une nouvelle mise à jour de son ordinateur portable vieux de 9 ans. Le rafraichissement est toutefois minime : rien ne change, à l’exception du processeur central. D’un Intel Core i5 cadencé à 1,6 GHz pour le modèle de base, on passe à un Intel Core i5 tournant à 1,8 GHz. Ce « nouveau » MacBook Air conserve ainsi la puce graphique Intel HD Graphics 6000, ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 128 ou 256 Go.

Pas de quoi ramener le MacBook Air sur le devant de la scène, donc, en tant que machine de référence face aux MacBook et MacBook Pro, mais le fait est que le MacBook Air n’a pas encore dit son dernier mot et qu’Apple le maintient à son catalogue contre toute attente. Le prix, quant à lui, démarre à 1099 euros pour la version 128 Go, et 1349 pour le 256 Go.

Reste à savoir ce qu’Apple prévoir pour son MacBook Air à l’avenir. Coincé entre un MacBook plus fin et un MacBook Pro plus puissant (tout en étant également plus fin), cet ordinateur lancé en 2008 se trouve dans une position un peu étrange face aux autres modèles d’ordinateurs portables de la marque. La décision d’Apple de maintenir ce modèle tout en refusant de lui offrir une vraie nouvelle version, comme ce fut le cas récemment du MacBook Pro, est donc difficilement explicable.







