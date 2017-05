Apple mettrait à jour ses MacBook en juin

Apple va rafraîchir sa gamme d’ordinateurs portables en présentant de nouvelles occurrences lors de sa conférence WWDC, début juin, rapporte Bloomberg.

Trois machines seront mises à jour : les MacBook Pro, MacBook et MacBook Air. Chacune d’entre elles aura droit à un nouveau processeur issu de la septième et dernière génération en date d’Intel. Des rumeurs avançaient qu’Apple était en train de développer ses propres processeurs pour PC, ce ne serait donc pas pour cette nouvelle génération de MacBook.



Bloomberg ne fait aucune référence à la mémoire vive. Espérons qu’Apple s’en préoccupe, le manque d’une option 32 Go sur le MacBook Pro étant un des grands reproches des consommateurs. L’USB-C est également en question. Unique connectique du MacBook, cette stratégie sera-t-elle étendue à toute la gamme de portables Apple ?

