Apple lance le Magic Keyboard, un clavier sans fil avec pavé numérique

Hier, lors de la keynote WWDC, en plus d'iOS 11, du Apple HomePod et d’un nouvel iMac Pro, Apple a également annoncé un nouveau clavier. Baptisé Magic Keyboard, il reprend le nom et la forme de son prédécesseur, en proposant un clavier sans fil avec pavé numérique.

Le Magic Keyboard est équipé du mécanisme à ciseaux qui permet une bonne stabilité des touches. Il est également légèrement incliné pour un meilleur confort d’utilisation et une frappe plus précise. Le nouveau clavier à la pomme fait 41,87 cm de largeur, 11,49 cm de profondeur et a une hauteur qui varie de 0,41 cm à 1,09 cm. En plus du pavé numérique, il dispose de touches fléchées pour les jeux ainsi que de touches multimédias.

En ce qui concerne l’autonomie, le clavier fonctionne pendant un mois entre deux charges. Le Magic Keyboard propose la connexion Bluetooth, mais également un port Lightning. Il est notamment livré avec un câble Lightning pour le recharger.

Le Magic Keyboard est disponible dès à présent chez Apple au prix de 149 euros. Notons que son arrivée dans le catalogue de la marque occasionne une disparition remarquée : celui du clavier filaire avec pavé numérique, autrefois proposé à 59 euros, et qui est désormais remplacé par ce nouveau modèle. Désormais, acheter un clavier Apple coûtera un minimum de 119 euros (pour le Magic Keyboard sans pavé numérique).







