Apple Music repousse la date de lancement de sa série Carpool Karaoke

Apple Music vient d’annoncer que son adaptation de Carpool Karaoke sera encore repoussée pour la deuxième fois de suite. La série serait désormais prévue pour la fin de l’année. Pour différencier son offre, Apple Music a prévu de nouveaux programmes dont Carpool Karaoke. Annoncée depuis plusieurs mois, l’adaptation vient du célèbre show présenté par James Corden qui fait partie de l’émission Late Late Show.

Initialement prévue en mars, la série a ensuite été reportée au mois d’avril. Toutefois, aucun n’épisode ne semble être prévu avant la fin du mois et un report est encore annoncé. Apple et CBS qui collaborent sur ce projet ont vaguement annoncé un lancement pour la fin de l’année. Les raisons de ce retard restent encore méconnues et aucune date précise n’a été communiquée. Apple Music aurait invité 16 célébrités pour l’ensemble de sa première saison.

