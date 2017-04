Apple et Nike lancent une Apple Watch Series 2 Edition Limitée

Après l’Apple Watch Nike+, Apple et Nike étendent leur partenariat en lançant une nouvelle édition limitée. Le nouveau modèle issu de la collaboration entre le géant américain et la marque de sport porte le nom d’Apple Watch NikeLab.

Nike a annoncé la nouvelle dans un communiqué où la marque a dévoilé la nouvellemontre connectée. En ce qui concerne l’intérieur de la montre, l’Apple Watch NikeLab reprend les mêmes caractéristiques de l’Apple Watch Series 2. La principale nouveauté concerne l’extérieur de la montre. On note notamment un nouveau bracelet noir et blanc avec des trous. Le cadran présente une nouvelle couleur avec du gris. De plus, le logo Nike est également présent à l’arrière de la montre.



L’Apple Watch NikeLab sera disponible en vente dès le 27 avril prochain. Aucune information n’a été donnée concernant le prix, mais on peut s’attendre qu’il soit proche de celui pratiqué pour l’Apple Watch Series 2 soit entre 419 et 449 euros. On ignore également le nombre d’exemplaires prévu à la vente.



>>>>>> Lire aussi : Apple Watch la Series 3 attendue pour septembre