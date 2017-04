Apple Park : une version Minecraft du Campus Apple à découvrir en vidéo

L’inauguration de l’Apple Park est attendue d’ici quelques semaines. Les ouvriers travaillent déjà sur la finition d’après la dernière vidéo de Matthew Roberts qui a filmé l’imposant bâtiment et ses alentours avec un drone. À l’exclusion des panneaux solaires destinés à la structure principale, il faut dire que tout semble en place pour que les 12 000 employés d’Apple rejoignent leurs nouveaux locaux dans les délais. Mais en attendant que le Campus Apple se dévoile complètement, un certain Alex Weslund propose une visite des lieux dans une version Minecraft présentée dans cette vidéo.

Apple Park (Minecraft Edition)

Alex Weslund n’a laissé aucun détail au hasard alors que l’Apple Park réel s’étend sur plus de 260 000 m2. On retrouve les panneaux de verre disposés sur l’imposant bâtiment circulaire. La vidéo propose même de découvrir l’intérieur du centre de finesse, l’auditorium Steve Jobs, ou encore la cafétéria. Cette reproduction a nécessité près de 413 heures de travail sur Minecraft et une excellente interprétation des plans officiels partagés par la marque à la Pomme concernant l’aspect extérieur des bâtiments.