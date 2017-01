Apple préparerait des lunettes de réalité augmentée avec Carl Zeiss

D’après un article de 9to5Mac, Apple serait en train de développer des lunettes de réalité augmentée en collaboration avec Carl Zeiss. Il y a environ deux mois, Tim Cook avait déclaré lors d’une interview qu’Apple s’intéressait beaucoup à la réalité augmentée. Cette déclaration est évidemment à mettre en lien avec les rumeurs actuelles sur le futur produit. C’est un employé de Car Zeiss, spécialiste en optique, qui aurait confirmé la rumeur. Selon ce dernier, le fabricant allemand et le géant américain travaillent sur une paire de lunettes de réalité augmentée qui pourrait bien être dévoilée cette année.



Si l’employé de Zeiss annonce un lancement pour cette année, d’autres sources misent toutefois une présentation pour 2018. Malgré l’échec des Google Glass, Apple ne semble pas effrayé et voudrait présenter sa propre paire de lunettes de réalité augmentée. D’après Tim Cook, la réalité augmentée aurait plus de potentiel sur le marché que la réalité virtuelle. Reste désormais à savoir les fonctionnalités et l’utilité de ces lunettes signées Apple.

