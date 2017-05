Apple explique son revirement sur sa politique tarifaire

Apple a récemment surpris ses affiliés en annonçant que leur taux de commission passerait de 7 % à 2,5 % à partir du 1er mai. Cette décision a touché les achats de musique sur iTunes Store et d’applications Mac et iOS. La réaction des sites, blogs et développeurs bénéficiant du programme d’affiliation ne s’est pas fait attendre et beaucoup ont manifesté leur mécontentement. Ces dernières heures, Apple a changé d’avis et apporte une explication sur sa décision dans un communiqué de presse.

La marque à la pomme explique que le taux de commission de 2,5 % sera seulement appliqué aux achats intégrés dans les applications iOS. Les autres types de contenus comme la musique, les films, les applications iOS et tvOS ainsi que les livres apporteront toujours le même revenu aux affiliés. Pour rappel, le taux de commission constitue le pourcentage sur le prix de vente que reçoivent les partenaires d’Apple lorsqu’ils redirigent un internaute qui achète ensuite sur iTune ou App Store.

Le programme d’affiliation n’est pas le seul moyen utilisé par Apple pour promouvoir ses produits. La firme de Cupertino s’est notamment associée à Musical.ly pour lancer l’Apple Music.