Samsung fournirait des dalles AMOLED 5,8 pouces pour un prochain iPhone

D’après Digitimes, Samsung fournirait Apple en dalle AMOLED pour ses prochains iPhone. C’est un fabricant taiwanais qui aurait donné l’info d’une commande de dalles AMOLED de 5,8 pouces faite par Apple auprès de Samsung. Il est en effet prévu qu’un modèle iPhone de 4,7 pouces et un autre de 5,5 pouces soient prévus pour 2017. Ces derniers seraient dotés d’un écran TFT-LCD comme les actuels iPhone 7 et 7 plus, cependant il serait donc aussi question d’un modèle de 5,8 pouces avec un écran AMOLED. L’entreprise à la pomme prévoirait d’acheter entre 60 et 70 millions de ces dalles coréennes en 2017.

Des nouveaux capteurs sous l'écran

Une nouvelle technologie de capteurs de toucher serait utilisée dans ces nouveaux écrans. Fournis par Nissha Printing, ces capteurs porteraient le pari de réussir à surpasser tout autre écran déjà existant grâce à la combinaison de ces derniers et des nouvelles dalles. L’iPhone étant déjà un produit haut de gamme coûteux, on peut se poser des questions quant au prix de ce futur iPhone à l’écran AMOLED. Une différence de prix d’au moins 100 à 200 euros comparé aux autres modèles de la gamme serait prévoir. La production est annoncée pour débuter courant mars 2017.