L'AppStore ne propose plus d’applications 32 bits

L’App Store ne permet plus de trouver des applications 32 bits. Touch Arcade a repéré que plusieurs applications 32 bits n’apparaissaient plus dans la boutique. En effet, lorsque l’on recherche certaines applications dans le moteur de recherche, celles-ci semblent avoir disparu.

Une fois de plus, les faits semblent confirmer la rumeur selon laquelle Apple arrêtera de supporter les applications 32 bits. Depuis quelques années, le géant américain envoie des signaux aux développeurs en leur demandant de mettre à jour leurs applications.



Si les applications 32 bits n’apparaissent plus dans le moteur de recherche, il est toujours possible de les télécharger depuis un lien direct. Des rumeurs laissent entendre que, lors de la présentation de l’iOS 11, Apple pourrait bien annoncer la fin du support des applications 32 bits en faveur des applications 64 bits uniquement. Plusieurs développeurs qui craignent cette décision ont d’ailleurs commencé à mettre à jour leurs applications.



>>> Lire aussi : Siri, Facetime, Apple Pay... : le point sur les rumeurs d'iOS 11