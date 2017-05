Apple prévoit de tester la 5G chez lui, à Cupertino

Apple vient d’obtenir l’autorisation de tester la 5G à Cupertino en Californie. Le géant américain avait déposé une demande auprès de la FCC. C’est Business Insider qui a pu se procurer la demande dans laquelle Apple dit vouloir tester les ondes millimétriques présentes avec la 5G.

La technologie 5G peut en effet être atteinte avec les ondes millimétriques ou mmWave. Apple s’intéresserait tout particulièrement aux fréquences 28 et 39 GHz, toutes deux approuvées l’année dernière par la FCC pour la 5G.



Apple voudrait tester la 5G afin de préparer ses futurs iPhone. Toutefois, la 5G ne devrait pas être commercialisée avant 2020. D’après certaines rumeurs, Apple s’intéresserait à la nouvelle technologie pour son lien avec les communications satellites. La fréquence 28 GHz est en effet utilisée pour les transmissions entre la Terre et l’espace. De plus, Apple a récemment embauché d’anciens experts Google spécialistes dans ce domaine.



