Apple affiche un trimestre record pour la vente de ses iPhone

Apple vient de publier son rapport financier pour son premier trimestre 2017 (octobre à décembre 2016). C’est un record des ventes inattendu côté mobiles que le géant américain a présenté puisqu’il aurait vendu 78,29 millions d’iPhone.



Apple n’aura jamais vendu autant d’iPhone en un seul trimestre. La société qu’on pensait connaître un ralentissement a vu une hausse de ses ventes ce premier trimestre 2017 notamment grâce aux ventes de ses iPhone. L’attrait de l’iPhone 7 et 7 Plus et les fêtes de fin d’années ont sûrement participé en grande partie à ce bon résultat. De plus, les soucis rencontrés sur le Samsung Galaxy Note 7 ont peut-être contribué également à ce record des ventes. Au total, 70% du chiffre d’affaires trimestriel a été généré grâce aux iPhone soit environ 50 milliards de dollars.



En plus des bonnes ventes du côté des mobiles, Apple affiche un bon trimestre concernant ses services et ses Mac. En effet, la marque a vendu 5,37 millions d’iMac et de MacBook soit une hausse de 1%. En ce qui concerne les services, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 7, 17 milliards de dollars avec des offres telles que Apple Music, Appstore, iTunes et Apple Pay.



Toutefois, une baisse est à noter pour les tablettes avec seulement 13 millions d’iPad vendus. Au total, malgré un chiffre d’affaires en hausse (3,3%), Apple présente tout de même une baisse de son bénéfice (-2,6%). Tim Cook a déclaré que la compagnie s’attendait à connaître un second semestre en baisse.

