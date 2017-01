Apple TV : des applications plus grosses pour des jeux meilleurs ?

TvOS, le système d’exploitation développé par Apple, devant aussi servir de « petite console de salon », Apple a décidé de revoir la taille maximale des applications à 4 Go. En effet, le volume des apps se limitait auparavant à 200 Mo et les utilisateurs devaient charger les données supplémentaires depuis une application. Le problème ne se posait pas pour Netflix ou Spotify, mais quand il s’agit d’un jeu un peu plus lourd, les limites se font très vite sentir.

Les développeurs pourront ainsi proposer des titres plus élaborés. Mais le système de contrôle n’a pas changé puisqu’il faudra toujours se servir de la télécommande ou d’une manette de jeu compatible avec le boîtier d’Apple. L'Apple TV n'est pas encore prête à devenir une console de jeu mais elle pourra tout de même proposer des jeux plus élaborés.

>>> Lire aussi Minecraft débarque sur l’Apple TV

Les applications installées devront par ailleurs se contenter d’une limite de 20 Go pour le téléchargement de données. Ce seuil prend en compte, la récupération de vidéos, la mise à jour des jeux, la synchronisation hors-lignes des listes de lecture… L'Apple TV 4 étant le premier appareil à embarquer tvOS, Apple entend visiblement marquer les esprits et attirer davantage de développeurs.